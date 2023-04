PSG : En plein scandale, Galtier prépare déjà sa vengeance

Pierrick Levallet

Depuis quelques heures, Christophe Galtier fait l'objet d'un scandale raciste hallucinant. Un mail de Julien Fournier rendu public fait état des dérapages de l'entraîneur parisien dans le vestiaire niçois lors de son passage à l'OGC Nice. Depuis, Christophe Galtier est au coeur d'une polémique. Mais il n'entend pas resté là sans rien faire et compterait se défendre.

Le calme avant la tempête. Suite au succès du PSG en terre niçoise samedi dernier (0-2), Christophe Galtier espérait que cette victoire soit un signe d’apaisement. Mais la paix n’aura pas durée. L’entraîneur parisien fait en effet l’objet d’une incroyable polémique depuis la divulgation d’un mail de Julien Fournier, ex-directeur sportif de l’OGC Nice, faisant état des dérapages de Christophe Galtier en Côte d’Azur. L’ancien entraîneur niçois estimait notamment qu’il y avait « trop de noirs et de musulmans » dans son équipe. Au coeur de ce scandale, l’actuel technicien du PSG aurait été profondément atteint.

Dans la tourmente, Galtier n’a rien vu venir

À en croire l’avocat de Christophe Galtier, l’entraîneur parisien serait touché et marqué par cette polémique. D’ailleurs, Christophe Galtier « conteste avec la plus grande fermeté » comme Me Olivier Martin l’a confié au Parisien . Le technicien du PSG « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » rapportés par Julien Fournier indique-t-il.

L’entraîneur du PSG va répliquer