Scandale Galtier : Un mensonge du PSG dénoncé ?

Alors que le PSG est à la peine en cette année 2023, une nouvelle polémique vient plomber le club de la capitale avec les lourdes accusations de racisme pesant sur Christophe Galtier du temps de son passage à l’OGC Nice. A Paris, on assurait n’être au courant de rien au moment de la nomination de l’entraîneur français, mais la réalité serait différente.

C’est une véritable bombe qui est tombée mardi soir et qui pourrait sceller le sort de Christophe Galtier au PSG. Alors que le technicien français est déjà fragilisé par la seconde partie de saison ratée de son club, un mail envoyé par Julien Fournier en fin de saison dernière à Dave Brailsford, le directeur du football d’Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, a été divulgué par le journaliste Romain Molina et RMC , et le contenu est accablant. « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit : "vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit" (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité "de la ville" et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe », peut-on lire dans le message de l'ex-directeur sportif de Nice.

Christophe Galtier « conteste avec la plus grande fermeté »

Le PSG suit forcément de près l’affaire, alors que Me Olivier Martin, avocat de Christophe Galtier, assure que le coach parisien « conteste avec la plus grande fermeté » après avoir « pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants ». Selon RMC , le club de la capitale n’avait pas été informé des accusations de racisme visant son entraîneur avant son arrivée, un élément qui aurait alors remis en cause sa signature à Paris l’été dernier. « S’il l’avait su, jamais Galtier n’aurait pu signer au PSG, impossible », témoignait un proche de Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, il semble que la direction ait bien eu vent d’un certain malaise impliquant Christophe Galtier sur la Côte d’Azur.

Al-Khelaïfi et Campos connaissaient le malaise niçois