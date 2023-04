PSG : Galtier prépare une énorme contre-attaque, Riolo impliqué

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impliqué dans un énorme scandale et accusé d'avoir tenu des propos racistes, Christophe Galtier, qui avait fermement démenti les accusations de Julien Fournier, a décidé de contre-attaquer. L'entraîneur du PSG va non seulement attaquer en diffamation l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, mais également Daniel Riolo et Romain Molina qui ont révélé le mail écrit par Julien Fournier.

C'est une petite bombe qui a été lâchée. En effet, mardi soir, Romain Molina a divulgué le contenu d'un mail envoyé l'année dernière par Julien Fournier, alors directeur du football de l'OGC Nice, à Dave Brailsford. Un mail qui accuse clairement Christophe Galtier d'avoir tenu des propos racistes quelques semaines après son arrivée sur le banc des Aiglons. « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit : "vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit" (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité "de la ville" et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe », écrit Julien Fournier dans ce mail dont l'authenticité avait été confirmée par Daniel Riolo au micro de l' After Foot .

PSG : Nouveau coup de pression public sur le scandale Galtier https://t.co/lL3FJNezPP pic.twitter.com/KlIEDPLDv6 — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Galtier va attaquer Fournier, mais aussi Molina et Riolo

Par conséquent, Christophe Galtier se retrouve au cœur d'une incroyable tempête médiatique. Par le biais de son avocat, l'entraîneur du PSG avait assuré qu'il « conteste avec la plus grande fermeté » après avoir « pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants ». Mais le natif de Marseille ne compte pas en rester là. En effet, selon les informations du Parisien , Christophe Galtier va attaquer en diffamation Julien Fournier. Le dépôt de plainte vise également les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina pour risque causé à autrui. Après les révélations, le numéro du technicien avait fuité sur les réseaux sociaux ce qui avait engendré des milliers de messages dont de nombreuses menaces de mort. C'est la raison pour laquelle il portera également plainte contre X pour harcèlement et menaces de mort.

Le fils de Galtier dément également