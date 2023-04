Scandale raciste : Le vestiaire du PSG prêt à tourner le dos à Galtier ?

Thomas Bourseau

En poste au PSG, Christophe Galtier était à Nice la saison passée où il aurait, d’après un mail de l’ancien directeur sportif du club, tenu des propos offensants envers les joueurs noirs et musulmans de l’effectif. Le vestiaire du Paris Saint-Germain serait plus que partagé.

Christophe Galtier ne faisait déjà plus l’unanimité au PSG en raison de ses résultats sportifs à la tête de l’effectif. Jérôme Rothen affirmait même cette semaine que le coach parisien ne passera pas l’été à Paris. Et désormais, la polémique entourant de supposés propos énoncés par l’entraîneur du PSG lorsqu’il officiait à l’OGC Nice la saison passée.

Une partie du vestiaire de Nice pris en grippe par Galtier en raison de leur ethnie et croyances ?

Par le biais d’un mail supposément envoyé par Julien Fournier, qui n’est autre que l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice, Romain Molina a divulgué le discours à charge de Christophe Galtier envers les communautés noire et musulmane. La saison passée, Galtier aurait demandé à ce que l’équipe change en profondeur en raison du trop grand nombre de noirs et de musulmans au GYM . Des propos réfutés par le clan Galtier par le biais de son avocat Me Olivier Martin.

Scandale Galtier : Un mensonge du PSG dénoncé ? https://t.co/8wuqaibo7f pic.twitter.com/lS60bqr8ch — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Le groupe du PSG se déchirerait, certains pensent Galtier coupable, et donnerait pas cher de sa peau