«La vérité éclatera» : La promesse qui fait paniquer Galtier

Au lendemain des révélations au sujet de Christophe Galtier, Didier Digard, qui a côtoyé l'actuel coach du PSG à l'OGC Nice, a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. L'entraîneur des Aiglons ne mâche pas ses mots et promet que « la vérité éclatera ».

Mardi soir, RMC Sport a dévoilé un mail envoyé par Julien Fournier, alors directeur sportif de l'OGC Nice, à Dave Brailsford, dans lequel il révèle que Christophe Galtier aurait tenu des propos racistes alors qu'il était entraîneur des Aiglons. Une révélation qui a fait l'effet d'une bombe bien que Me Olivier Martin, avocat de Christophe Galtier, assure que le coach parisien « conteste avec la plus grande fermeté » après avoir « pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants ». Néanmoins, Didier Digard promet de nouvelle révélations au sujet de Christophe Galtier, avec lequel il a collaboré la saison dernière.

Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé https://t.co/NN9iv7A5LX pic.twitter.com/oYbozKCd2Q — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

«La vérité éclatera», promet Digard

« Vous avez dû voir qu’on a fait l’actualité malgré nous. Vous avez constaté qu’il y a deux versions qui s’affrontent. La vérité éclatera mais pas aujourd’hui. Le club a communiqué. On n’a rien à ajouter », assure le coach des Aiglons en conférence de presse alors que l'OGC Nice se déplace sur la pelouse du FC Bâle ce jeudi soir en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, avant d'assurer que ce la n'aura aucun impact sur ses joueurs : « Si je vais en parler à mes joueurs ? C'est déjà fait. Je n'ai aucune crainte que ça perturbe les joueurs. Nous, on est unis, il n'y a aucune faille entre les joueurs et le staff. C'est une armée. Je n'ai aucune crainte sur l'état d'esprit, rien ne va nous perturber. Personne nous fera penser à autre chose ».

L'OGC Nice communique aussi