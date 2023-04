Galtier accusé de racisme, l’OGC Nice répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est la bombe du jour. Actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier est accusé de racisme après la diffusion d'un mail envoyé par Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice. Alors que la polémique ne cesse de prendre de l'ampleur, le club azuréen a tenu à publier un communiqué et évoquer cette affaire.

A la tête de l'OGC Nice entre juillet 2021 et juin 2022, Christophe Galtier est accusé de racisme par son ancien supérieur, Julien Fournier. Un mail écrit par l'ancien directeur du football de l'OGC Nice évoque certains dérapages de l'actuel entraîneur du PSG.





Scandale au PSG : Il lâche une bombe sur Galtier et sort du silence https://t.co/TPZ7Bw57bI pic.twitter.com/hkR9wkmZ2h — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Galtier nie les accusations de racisme

Galtier aurait pesté contre le fait qu'il y ait trop de joueurs musulmans et noirs à l'OGC Nice. Alors que la polémique enfle, le technicien s'est exprimé par le biais de son avocat. Il réfute les accusations de racisme et annonce que des « poursuites judiciaires » étaient à suivre.

L'OGC Nice sort du silence