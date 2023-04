Scandale - PSG : L'étrange message d’un ancien joueur de Galtier

Axel Cornic

Plusieurs anciens joueurs de Christophe Galtier ont décidé de prendre la parole ces dernières heures, face à l’énorme scandale qui frappe le coach du Paris Saint-Germain. Tous ne l’ont toutefois pas défendu contre les critiques et c’est le cas de Yassine Benzia, qui l’a côtoyé au LOSC par le passé et qui a publié un message assez énigmatique sur ses réseaux sociaux.

Alors que le PSG traverse une fin de saison critique, Christophe Galtier se retrouve au centre d’un énorme scandale, où on lui prête des propos racistes et islamophobes. On attend encore la prise de parole du coach du PSG, mais il a déjà reçu plusieurs soutiens depuis la sortie de l’affaire.

«Une affaire entre amis», ils balancent sur un transfert du PSG https://t.co/ktipgKsyqP pic.twitter.com/lZftkzj0re — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Plusieurs soutiens pour Galtier

José Fonte, Mevlut Erding ou encore Burak Yilmaz se sont exprimé récemment pour défendre leur ancien coach, assurant ne l’avoir jamais entendu tenir des propos islamophobes ou racistes lors de son passage au LOSC ou à l’ASSE. Mais d’autres joueurs ne sont pas aussi catégoriques !

« Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais elle finit toujours par arriver »