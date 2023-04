PSG : Nouveau coup de pression public sur le scandale Galtier

Axel Cornic

Les réactions se multiplient après les fuites autour de Christophe Galtier et des propos racistes et islamophobe qu’on lui prête. Le coach du Paris Saint-Germain n’a pas souhaité s’exprimer pour le moment, même si son avocat a fait un communiqué auprès de l’AFP ce mercredi, pour démentir l’intégralité des accusations.

Le coach du PSG est en proie à la tourmente et pour une fois, ça n’a rien à voir avec les résultats catastrophiques depuis le début d’année 2023. Christophe Galtier est en effet accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à l’OGC Nice et s’il dément fermement les accusations, il est actuellement attaque de toutes parts.

« Fournier affirme-t-il que Galtier ait tenu de tels propos ? »

Dans la soirée de mercredi, c’est SOS Racisme qui s’est emparé de l’affaire, publiant un communiqué pour réclamer que la vérité soit faite. « Nous demandons à Julien Fournier de clarifier ses propos. Oui ou non, affirme-t-il que Christophe Galtier ait tenu de tels propos ? » peut-on lire dans ce communiqué. « Nous demandons également à Ineos et à l’OGC Nice de sortir de leur réserve. Si une alerte faisant état de propos racistes de la part de Christophe Galtier est bien parvenue à la direction d’Ineos et aux supérieurs de Julien Fournier au sein du club, quelle suite la société et le club y ont-ils donnée ? Une enquête a-t-elle eu lieu ? ».

« Nous demandons au PSG, de s’engager à mener une enquête interne »