Scandale : Galtier accusé, grande annonce dans le vestiaire du PSG

Déjà fragilisé sportivement, Christophe Galtier se retrouve désormais au cœur d’une grosse polémique après la divulgation de propos racistes qu’il aurait tenu du temps de son passage à l’OGC Nice, relayés dans un mail par l’ex-directeur sportif du club Julien Fournier. Un malaise chez les Aiglons dont auraient eu vent certains joueurs du PSG…

La saison du PSG est encore perturbée par une nouvelle polémique impliquant cette fois-ci Christophe Galtier. Mardi soir, le journaliste Romain Molina et RMC Sport ont dévoilé un mail envoyé en fin de saison dernière par Julien Fournier, dans lequel l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice relaye des propos racistes qu’aurait tenus Christophe Galtier. Ce dernier, par le biais de son avocat, « conteste avec la plus grande fermeté » après avoir « pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants ».

Ça chauffe avec Galtier, il pose sa démission https://t.co/EvcGg6VQfw pic.twitter.com/9o6obaisac — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Que savaient Al-Khelaïfi et Campos ?

Les langues se délient après la publication de ce mail explosif, et le PSG suit logiquement de près l’affaire. D’après L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos affirment ne pas avoir eu connaissance d’agissements discriminatoires de Christophe Galtier du temps de son passage chez les Aiglons , mais les deux hommes auraient bien été informés d’un certain malaise au sein du groupe, lié à la période du ramadan.

Le vestiaire du PSG prévenu