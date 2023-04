Galtier viré à cause du scandale ? Le PSG a tranché

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au cœur d'un énorme scandale mêlant son entraîneur, Christophe Galtier et son ancien club de l'OGC Nice, le PSG reste en soutien de son entraîneur en dépit de ce qui lui est reproché. Le coach parisien aurait tenu des propos discriminants à l'égard de ses anciens joueurs niçois, estimant qu'il y avait trop de joueurs noirs et arabes dans son effectif, selon l'ex-directeur sportif Julien Fournier. Sportivement, l'avenir de Galtier était flou et cet épisode ne vient pas accélérer un processus de licenciement.

Après la victoire face à Nice (0-2) le week-end dernier, Christophe Galtier avait connu un sursis à la tête du PSG, lui qui restait sur deux défaites d'affilée. Dans la tourmente suite à la divulgation du journaliste Romain Molina du mail de Fournier à INEOS rapportant les propos discriminatoires tenus par Galtier, celle de RMC Sport et de Nice Matin , le technicien français devrait être sur le banc ce samedi face au RC Lens, dans un match important pour la course au titre de champion de France de Ligue 1.

Galtier pas menacé...

Selon des informations de L'Equipe et Le Parisien , ce scandale portant le nom de l'entraîneur du PSG ne fragilise pas sa place sur le banc. D'après les deux quotidiens, le PSG ne chercherait ni un nouvel entraîneur, ni ne réfléchirait à se séparer de Christophe Galtier et de nommer un intérimaire jusqu'à la fin de la saison.

Scandale Galtier : Il dénonce un «mytho complet» au PSG https://t.co/E7nUrTr5cv pic.twitter.com/zht5DJIDYl — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

...mais le PSG enquête

Néanmoins, toujours selon ces deux médias, le PSG reste très attentif à cette affaire mêlant son coach et son ancien club. Si son avenir n'est pas menacé, le club parisien travaille étroitement avec le club niçois pour faire la lumière sur cette affaire et pour vérifier ces accusations portées par Julien Fournier.