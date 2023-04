En plein scandale, le PSG doit-il virer Galtier ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une situation dont le PSG se serait probablement bien passée. En pleine bataille pour le titre, et à quelques jours du choc contre le RC Lens, Christophe Galtier se retrouve au cœur d'une énorme scandale après la divulgation d'un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford dans lequel l'ancien coach de l'OGC Nice est clairement accusé d'avoir tenu des propos racistes. Face à cette tempête médiatique, le PSG doit-il se séparer de Galtier ?

Mardi soir, un scandale a éclaté. En effet, Julien Fournier, ancien directeur de l'OGC Nice, révélait il y a quelques mois que « très honnêtement si j’explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s’est disputé, car c’est le mot, il n’entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce n’est pas faire de la langue de bois, mais ce ne sont pas des affaires du foot qui nous ont opposés dès le départ de la saison ». Une lourde accusation qui restait jusque-là mystérieuse, mais qui a été révélée, Christophe Galtier se retrouvant ainsi au cœur d'un scandale dont le PSG se serait bien passé.

Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé https://t.co/NN9iv7A5LX pic.twitter.com/oYbozKCd2Q — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Galtier au cœur d'un scandale

En effet, RMC Sport a divulgué le contenu d'un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, le directeur du football d’Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Et c'est accablant pour Christophe Galtier : « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit : "vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit" (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité "de la ville" et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ». D'après le journaliste Romain Molina, celui qui était alors entraîneur de l'OGC Nice a également ajouté que « c’est une équipe de racailles où il n’y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas . » Une révélation qui a évidemment fait largement parler.

Le PSG suit ça de près