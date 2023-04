Scandale Galtier : le PSG sort du silence

La rédaction

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier est dans la tourmente depuis la révélation de propos à caractère discriminatoire tenus lorsqu'il était à l'OGC Nice l'année dernière. Tout part d'une vidéo publiée par le journaliste indépendant Romain Molina, reprise et agrémentée par d'autres médias. Alors que le coach parisien a dû changer de numéro de téléphone suite aux nombreux messages menaçants reçus, l'ancien entraîneur du LOSC est dévasté par ce qui lui arrive.

Dans une vidéo publiée mardi par Romain Molina, le journaliste révèle un mail envoyé par Julien Fournier, alors directeur sportif de Nice à la direction d'INEOS, propriétaire du club azuréen. Dans ce mail, l'ex-directeur sportif explique que Christophe Galtier lui aurait signifié que le club niçois « ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. » Une révélation qui fait suite aux propos tenus par Fournier en septembre 2022 sur RMC ou il affirmait que « si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire. »

Galtier dévasté...

Suite à ces graves révélations, le PSG a tenu plusieurs réunions mardi pour évoquer le cas de leur entraîneur. La ligne de conduite est claire : le club parisien soutient Christophe Galtier invoquant la présomption d'innocence. D'après France Bleu Paris relayant une source proche du club parisien, le technicien français serait « dévasté, vraiment pas bien et groggy. »

...et en colère