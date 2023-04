Mbappé et Messi sur le départ, le Qatar craint le pire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pourrait changer de stade dans les prochains mois. Selon les informations de certains médias, le club parisien se serait positionné pour racheter le Stade de France, situé à Saint-Denis. Mais en cas de déménagement, le club parisien va devoir trouver des solutions pour rameuter les troupes, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Le PSG pourrait prendre un virage historique en quittant le Parc des Princes. Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, la direction du club parisien envisage un déménagement, notamment au Stade de France. Selon L'Equipe, le PSG devrait déposer un dossier le 27 avril prochain et se positionner pour le rachat de l'enceinte, valorisée à 647M€.

PSG : Galtier en plein scandale, ils racontent sa gestion du ramadan https://t.co/U2hOfzlPTv pic.twitter.com/wl6A8LaAOP — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Le PSG pourrait perdre des deux stars

En cas d'accord, le PSG va devoir faire face à plusieurs problématiques, notamment celle de la capacité. En effet, le Stade de France peut accueillir plus de 80 000 personnes. Le club parisien va devoir donner envie aux spectateurs de se déplacer pour assister aux rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions, surtout en cas de départ, à court et moyen terme, de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Le PSG a une idée derrière la tête