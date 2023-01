«Une réunion au sommet», ça bouge enfin pour le Parc des princes

Thomas Bourseau

Le PSG se bat depuis deux ans pour racheter le Parc des princes à la mairie de Paris. Cependant, Anne Hidalgo refuse de le vendre totalement. De quoi obliger la mairie à trouver d’autres options pour convaincre le PSG de faire affaire.

Que ce soit Nasser Al-Khelaïfi en sa fonction de président ou d’autres grands dirigeants du PSG, leur volonté est claire : racheter le Parc des princes à la mairie de Paris. Comme The Daily Telegraph l’a récemment fait savoir, le plan serait de relativement agrandir la capacité d’accueil du stade afin de gonfler les recettes à chaque match à domicile joué par le PSG. Seulement, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à s’entendre avec la mairie de Paris et la maire Anne Hidalgo qui a publiquement signifiée qu’il n’y aurait pas de vente du Parc qui est un patrimoine de la ville.

«L'histoire du PSG doit continuer au Parc des Princes»

Adjoint d’Anne Hidalgo chargé des sports, Pierre Rabadan a tenu à faire savoir que les discussions avec le PSG doivent quoi qu’il arrive reprendre lors de son passage sur RMC ce dimanche. « L'histoire du PSG doit continuer au Parc des Princes, c'est notre volonté. Je crois que la maire de Paris a été claire: le Parc des Princes n'est plus à vendre. Il y avait des discussions depuis très longtemps, maintenant la maire a décidé. On est un partenaire du club, on doit reprendre les discussions hors médias interposés ».

«On a des propositions concrètes à faire au PSG»

En outre, Pierre Rabadan a profité l’émission l’ Intégrale Sport afin de communiquer la position de la mairie de Paris au sujet es négociations, tout n’est pas perdu et de sérieuses propositions vont être soumises au PSG. « On a des propositions concrètes à faire au PSG pour arriver à une situation d'agrandissement du stade, qu'on partage et qui puisse satisfaire le club afin qu'il reste au Parc des Princes dans un stade qui convient à son modèle. Je n'ai pas la date mais une réunion devrait arriver ces prochains jours ».

«D'autres modèles qui permettent de faire des travaux d’agrandissement»