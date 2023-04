Le PSG boucle un transfert à 20M€, il balance une grosse accusation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, le PSG bouclait l'arrivée de Carlos Soler. Un transfert, qui avait interpellé Daniel Riolo et Abdelkrim Branine. Auteurs de Chaos Football Club, les deux hommes se sont attardés sur ce transfert et ont évoqué un arrangement entre Luis Campos et Jorge Mendes, très implanté au FC Valence.

Arrivé l'été dernier, Luis Campos signait sa venue au PSG par un recrutement moins bling-bling, mais qui a laissé pantois de nombreux observateurs, à commencer par Daniel Riolo. Très critique à l'égard du conseiller sportif parisien, le journaliste de RMC s'est questionné sur le transfert de Carlos Soler. Une opération estimée à 20M€ et bouclée dans les ultimes instants du mercato estival. Dans son livre intitulé Chaos Football Club et co-écrit avec le journaliste Abdelkrim Branine, Riolo affirme que ce transfert résulte d'un arrangement entre Luis Campos et Jorge Mendes, le célèbre agent portugais très implanté au FC Valence.

Riolo dénonce une « belle affaire entre amis »

« Le recrutement incompréhensible à l’ultime journée du mercato de Carlos Soler. Le joueur, qui occupe déjà un poste largement pourvu au sein de l’effectif parisien, a été acheté au FC Valence pour 20M€. Une signature conclue à l’issue d’un accord entre Luis Campos et Jorge Mendes, directeur sportif officieux du club espagnol. Une belle affaire entre amis conclue au détriment du PSG » peut-on lire dans leur livre, sorti ce mercredi

Ils persistent et signent