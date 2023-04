Mercato : Le PSG a une seconde chance, une guerre se prépare

Thomas Bourseau

Axel Disasi pourrait-il devenir l’une des prochaines recrues estivales du PSG ? Luis Campos le suivrait à l’instar de Manchester City et de Chelsea qui l’auraient d’ores et déjà supervisé. La guerre est déclarée.

Sergio Ramos voit son contrat expirer en juin prochain et Presnel Kimpembe est écarté des pelouses jusqu’à l’automne prochain en raison d’une rupture du tendon d’Achille. A cela viennent s’ajouter les incertitudes physiques de Milan Skriniar avec l’Inter, qui va débarquer librement au PSG cet été et il n’en faut pas plus pour pousser Luis Campos a scruté le marché des défenseurs centraux pour le prochain mercato.

Campos garde un œil sur Disasi, le Français prêt à se lancer un nouveau challenge

Le Parisien a confié dans la journée de jeudi que Luis Campos aurait coché le nom d’Axel Disasi lors du dernier mercato estival, mais avait été refroidi par les demandes financières de l’AS Monaco pour l’international français. Le conseiller football du PSG n’aurait pas fermé ce dossier et aurait maintenu le contact avec les parties concernées pour… la prochaine intersaison ?

Disasi observé par City et Chelsea