Après avoir recalé le PSG, il jubile

Conseiller football du PSG, Luis Campos avait un rêve sur le mercato qui était de recruter Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’avait révélé en août dernier. En outre, la piste Seko Fofana était activée, mais le PSG s’est fait recaler comme le principal intéressé l’a confié.

Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG le 10 juin 2022. Depuis, plusieurs joueurs sont venus renforcer le milieu de terrain du club de la capitale dont Renato Sanches, Vitinha, ou encore Fabian Ruiz. Néanmoins, le dirigeant portugais aurait eu à coeur de tenter de boucler un coup en Ligue 1. Incontournable avec le RC Lens la saison passée, Seko Fofana a été l’un des grands sujets du mercato estival avant d’annoncer sa prolongation de contrat à Lens dans les ultimes heures du mercato.

Luis Campos attendait Seko Fofana au PSG...

A présent, Seko Fofana est lié aux Sangs-et-or jusqu’en juin 2025. Cependant, Luis Campos aurait tenté sa chance pour recruter Seko Fofana, en vain, puisque l’international ivoirien a pris la décision de snober le Paris Saint-Germain avant d’apposer sa signature sur le nouveau bail qui lui avait été proposé par la direction du RC Lens. De passage en conférence de presse dans la journée de jeudi en marge de la rencontre opposant le PSG à Lens samedi soir, Fofana s’est exprimé sur ce feuilleton en livrant ses vérités.

«C'est un choix amplement assumé, voulu !»