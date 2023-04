Mercato : Le prochain craquage du PSG plus cher que prévu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien décidé à recruter un buteur de renom lors du prochain mercato estival, le PSG a notamment coché le nom de Victor Osimhen à cet effet. Mais la fin de saison excitante de Naples en Serie A et en Ligue des Champions menace logiquement de faire grimper le prix du buteur nigérian.

Libéré des chaines du fair-play financier, le PSG aura une marge de manœuvre plus importante que les années précédentes pour son mercato estival. Luis Campos prévoit notamment de recruter un buteur de tout premier choix au Parc des Princes, et le nom de Victor Osimhen (24 ans, Naples) est évoqué avec insistance dans le viseur du conseiller sportif du PSG.

Osimhen, profil idéal pour le PSG

Auteur d’une saison XXL avec son club (25 buts, 5 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues), Osimhen est toujours en course en Ligue des Champions ainsi que pour le titre en Serie A. Et c’est justement cet élément qui pourrait plomber le PSG au moment des négociations avec Naples…

« Son prix va encore augmenter »