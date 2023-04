Scandale Galtier : Son remplaçant au PSG déjà connu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Concerné par un nouveau scandale sur son traitement des joueurs musulmans lorsqu’il entraînait l’OGC Nice la saison passée, en plus de sa situation délicate sur le plan sportif, Christophe Galtier est sur un siège éjectable au PSG. Et Zoumana Camara apparaît comme l’option la plus logique pour assurer l’intérim en cas de renvoi d’ici la fin de la saison.

Christophe Galtier sera-t-il toujours l’entraîneur du PSG avant la fin de cet exercice 2022-2023 ? Rien n’est moins sûr. Déjà fragilisé par les résultats sportifs de son équipe ces dernières semaines, le technicien français doit désormais affronter une énorme vague avec les récentes révélations au sujet de son attitude discriminatoire avec les joueurs musulmans l’an passé, lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice.

Scandale Galtier : le RC Lens prend position https://t.co/7kmZVbgWnq pic.twitter.com/w0YywIMVKC — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Le PSG ne bouge pas pour l’instant

Comme l’ont annoncé L’EQUIPE et Le Parisien jeudi, le PSG a pour l’instant adopté une position très claire en interne : Christophe Galtier reste en place tant que la preuve formelle de sa culpabilité n’a pas été apportée. Aucun entraîneur, même dans le cadre d’un intérim pour la fin de saison, n’aurait été approché par le PSG ces dernières heures.

Camara, le profil évident

Mais la situation venait à évoluer, qui viendra remplacer Galtier au pied levé pour assurer l’intérim jusqu’au terme de la saison sur le banc du PSG ? En toute logique, en attendant de pouvoir attirer un technicien de renom (Zidane, Mourinho…), le président Al-Khelaïfi devrait opter pour une solution en interne avec Zoumana Camara, l’actuel entraîneur des U19 du PSG. Mais tout dépendra de l’évolution du scandale avec Christophe Galtier…