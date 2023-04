Scandale raciste : En pleine tourmente, Galtier passe une consigne

Thomas Bourseau

Outre le bilan sportif du PSG et son accrochage avec les supporters niçois la semaine dernière concernant leur banderole, Christophe Galtier est accusé de racisme envers les communautés noire et musulmane lors de son passage à l’OGC Nice la saison passée. En pleine tempête médiatique, Galtier devrait passer une consigne aux journalistes pour sa conférence de presse du jour ce vendredi.

Christophe Galtier vit des jours bien moroses en tant qu’entraîneur du PSG ces derniers. D’une part en raison de l’épée de Damoclès qui semble le suivre partout à cause des résultats mitigés du club de la capitale qu’il pourrait d’ailleurs quitter cette saison sous décision du Paris Saint-Germain. Après être parvenu à relancer le PSG à Nice samedi dernier (2-0) alors que l’équipe restait sur deux défaites de rang face à Rennes (2-0) et l’OL (1-0), Galtier a dû faire face aux remarques déplacées des supporters de Nice sur sa maman atteinte d’un cancer. De quoi particulièrement irriter l’entraîneur du PSG qui n’a pas songé à une autre alternative que de répondre par deux pouces levés.

Galtier accusé de racisme par l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice

Une réponse qui en a choqué plus d’un dont Jérôme Rothen par exemple qui l’a dit haut et fort lundi dans Rothen s’enflamme . Mais depuis, c’est un tout autre problème que Christophe Galtier doit gérer. Mardi soir, le journaliste Romain Molina a publié un mail qui aurait été envoyé par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, dans lequel l’ex-dirigeant des Aiglons affirme que Galtier lui aurait demandé de changer en profondeur l’effectif du GYM lorsqu’il y officiait la saison passée, estimant qu’il était composé d’un trop gros nombre de noirs et de mulsumans pour la ville de Nice.

Une accusation tombe au PSG https://t.co/9Git3VjaQk pic.twitter.com/j6cynyUfcb — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

