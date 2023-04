Mbappé - PSG : Il en remet une couche sur son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces dernières heures, Kylian Mbappé a fait une annonce très claire au sujet de son avenir au PSG, et l’attaquant français a clairement indiqué qu’il ne bougerait pas durant le mercato estival et continuerait d’honorer son contrat au Parc des Princes. Une tendance confirmée par un journaliste de L’EQUIPE.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé peut-il se laisser tenter par un départ cet été ? Il faut dire que le contexte actuel au sein du club de la capitale entre les résultats sportifs décevants et les accusations de racisme envers Christophe Galtier ne prête pas vraiment à la sérénité. De plus, le Real Madrid aurait toujours un œil sur Mbappé près son transfert avorté l’été dernier, mais le numéro 7 du PSG a malgré tout les idées claires quant à son avenir.

Mbappé annonce qu'il va rester au PSG, faut-il le croire ? https://t.co/6yEHpqZXrK pic.twitter.com/3WLfUpo92D — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Je suis Parisien et sous contrat »

Dans un entretien accordé à Tout Le Sport sur France 3 mercredi soir, Kylian Mbappé a clairement indiqué qu’il ne quitterait pas le PSG cet été : « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », a lâché l’attaquant du PSG. Et il n’y a aucun bluff dans ses propos.

« Il sera là la saison prochaine »