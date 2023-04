Mbappé : Il lâche une grande révélation sur son avenir en direct

La rédaction

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé agite les médias français et espagnols. De l'autre côté des Pyrénées, certains journalistes évoquent sa possible arrivée au Real Madrid dès le prochain mercato estival. Mais selon l'avis de Daniel Riolo, la star parisienne ne devrait pas bouger l'été prochain, malgré les difficultés de son équipe.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais l'avenir de Kylian Mbappé fait déjà l'objet de nombreuses spéculations. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, le joueur continue d'être annoncé dans le viseur du Real Madrid. Mais lors d'un entretien à France 3 , Mbappé s'est projeté sur la suite de son aventure à Paris.

Mbappé annonce la couleur pour son avenir

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » a déclaré Mbappé.

Riolo balance sur l'avenir de Mbappé