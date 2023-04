L'énorme annonce de Mbappé, le PSG va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui pour son avenir. Néanmoins, alors qu'il a été interrogé sur ses objectifs, l'attaquant français s'est montré catégorique. Il veut absolument gagner la Ligue des champions. Et c'est avec le PSG qu'il souhaite y parvenir.

L'été dernier, Kylian Mbappé décidait de prolonger son contrat avec le PSG alors que son bail arrivait à échéance et que le Real Madrid avait fait un énorme forcing pour le recruter. Un an plus tard, l'avenir du crack de Bondy continue toutefois de faire parler compte tenu du fait qu'il a prolongé pour une courte durée. Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé serait déçu par la saison réalisée par le club de la capitale et son avenir affole toujours l'Espagne. Néanmoins, l'international français a décidé de mettre les choses au clair.

Mbappé : Enfin une bonne nouvelle pour le PSG https://t.co/OCNmjfM3Qg pic.twitter.com/bUFFo6y4Q4 — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

«Je suis Parisien»

Invité de Tout le Sport sur France 3 , Kylian Mbappé a ainsi lâché un indice sur son avenir qui devrait ravir les fans du PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », a confié l'attaquant français.

Un projet créé autour de Mbappé ?

Il faut dire que le PSG préparerait un projet dont Kylian Mbappé serait bien évidemment le grand leader. Luis Campos envisagerait de recruter plusieurs joueurs français afin d'épauler au mieux de le capitaine des Bleus. Et visiblement, le natif de Paris semble assez convaincu par les ambitions du club de la capitale puisqu'il assure vouloir poursuivre l'aventure et qu'il sera donc toujours à la pointe de l'attaque du PSG la saison prochaine. Les Parisiens peuvent souffler.