Le PSG vise un international français, c’est une surprise

Au PSG, le mercato estival se prépare bien en amont. En charge du recrutement dans la capitale, Luis Campos avance ses pions dans plusieurs dossiers. Les dernières rumeurs évoquent un intérêt du dirigeant parisien pour Anthony Martial, lié à Manchester United jusqu'en 2024, mais perturbé par de nombreux pépins physiques cette saison.

Luis Campos peut être serein, le Qatar ne le poussera pas vers la sortie lors du prochain mercato estival. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le responsable portugais va conserver son rôle de conseiller sportif du PSG et sera chargé du prochain mercato estival. D'ailleurs, Campos a commencé à préparer son recrutement et tablerait sur l'arrivée de joueurs français, qui pourraient s'acclimater facilement à l'environnement parisien. Le dirigeant observe la situation de certains, et aurait, notamment, posé son regard en Premier League.

Martial plaît à Campos

A en croire les informations divulguées par 90min , le PSG apprécierait le profil d'Anthony Martial. Ancien de l'AS Monaco, le joueur de 27 ans présente des qualités de percussions et des qualités techniques, qui ne laisseraient pas insensibles Luis Campos. Il pourrait prendre la place de Lionel Messi, plus que jamais sur le départ. Pour l'heure, les négociations n'ont pas débuté entre les deux parties et rien ne dit que le PSG passera à l'action dans ce dossier Martial, mais l'intérêt serait bien réel.

Un physique qui interroge

Lié à Manchester United jusqu'en 2024, l'international français pourrait bien décider de changer d'air l'été prochain afin de relancer sa carrière dans un grand club européen, mais aussi dans un championnat qu'il connaît parfaitement. Toutefois, cette piste pourrait ne pas faire l'unanimité en interne. Et pour cause, Martial est régulièrement éloigné des terrains en raison de pépins physiques. Touché à la hanche cette saison, le joueur va devoir rassurer ses prétendants s'il souhaite quitter le navire mancunien dans les prochains mois.