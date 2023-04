Mercato - PSG : Ce scénario qui se profile pour Zidane

Alexandre Higounet

Alors qu’il a intégré qu’il devenait impératif qu’il retrouve un banc de touche cet été sous peine de s’éloigner trop longtemps du football de haut niveau, Zinedine Zidane se retrouve sur le marché en vue de la saison prochaine. Un scénario se dessine assez nettement autour de son avenir. Analyse.

Ces dernières heures, les médias espagnols ont fait le point sur la question de l’entraîneur, indiquant notamment que Zinedine Zidane se verrait bien retourner sur le banc du Real Madrid, ses relations avec le président Florentino Pérez étant redevenues cordiales. Comme vous l’a révélé le10sport.com , l’option Zidane est bien à l’étude au sein de la Casa Blanca, mais la priorité madrilène en cas de départ de Carlo Ancelotti se nomme Jürgen Klopp (Liverpool).

L’avenir d’Ancelotti conditionné à la C1

De son côté, Carlo Ancelotti, l’actuel entraîneur du Real Madrid, ne s’imagine pas quitter le navire malgré le titre qui semble promis au FC Barcelone. « J'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et j'aimerais le respecter », a-t-il rappelé lors d'un entretien accordé à Radio Anch'io Sport ( Rai 1 ). Tout pourrait dépendre en fait du parcours du Real en Ligue des champions, comme le laisse entendre Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito : « Il y a une certaine inquiétude au sein du club parce qu'il est entendu que l'on travaille moins que ce qui devrait être fait ces derniers temps et qu'il y a plus de jours de repos que ce qu’il devrait y avoir. Ils pensent qu'un peu plus de travail pourrait être fait. (…) Si Ancelotti ne gagne rien, il ne continuera pas, c'est une évidence. S'il gagne la Copa del Rey, j'ose seulement prédire qu'il ne continuera pas non plus. »

Un match Real-PSG identifié

Dans ces conditions, un scénario se dessine avec de plus en plus de précision autour de l’avenir de Zinedine Zidane. Sachant que le coach a intégré qu’il devait absolument retrouver un banc de touche cet été, qu’il ne veut pas aller en Premier League et que la Juve n’est pas en situation de lui offrir un vrai projet sportif, seuls le Real Madrid et le PSG sont en situation de lui proposer un contrat. Le scénario d’un Zidane attendant une réponse de Madrid, conditionnée par son parcours en Ligue des champions et à l’opération Klopp, et demandant au Paris SG de patienter jusqu’à ce que le club merengue statue définitivement sur le dossier de l’entraîneur apparaît aujourd’hui tout à fait probable.