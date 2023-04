Messi a tranché, le PSG est fixé

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a fait un choix important concernant la suite de sa carrière. Selon la presse espagnole, le champion du monde argentin voudrait continuer son aventure en Europe la saison prochaine, et ce, pour être le plus performant possible à la prochaine Copa America prévue à l'été 2024.

Lors de sa signature au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Engagé jusqu'au 30 juin, la Pulga changera donc de club librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Cristiano Ronaldo chasse un ancien de l’OM https://t.co/gBUORWkmYw pic.twitter.com/i1UKiRAnqO — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Messi veut rester en Europe la saison prochaine

Conscient de la situation, le PSG a lancé les pourparlers avec le clan Messi. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions entre les deux parties étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, Lionel Messi se rapprocherait désormais d'un départ du PSG. Mais heureusement pour le club de la capitale, il aurait encore des motifs d'espoir sur ce dossier.

Le PSG, seul club européen à avoir dégainé pour Messi