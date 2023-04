Le PSG retente un vieux transfert, bras de fer en vue

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts défensifs en vue de la saison prochaine, le PSG aurait toujours Axel Disasi dans son viseur. Luis Campos avait déjà tenté sa chance l'été dernier, en vain. Mais le Portugais compterait revenir à la charge pour le joueur de 25 ans. Cependant, la concurrence sur le dossier devrait être plus importante qu'avant.

L’été dernier, Luis Campos n’a pas été entièrement satisfait de son premier mercato au PSG. Le conseiller football parisien souhaitait renforcer le secteur défensif de Christophe Galtier. Le Portugais avait alors tout fait pour recruter Milan Skriniar, qui entrait dans la dernière année de son contrat. Sauf que Luis Campos s’est retrouvé barré par l’Inter, qui était trop exigeant sur le plan financier.

Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé https://t.co/NN9iv7A5LX pic.twitter.com/oYbozKCd2Q — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Campos n’a pas oublié Disasi

Le conseiller football du PSG s’était alors rabattu sur une autre piste. En effet, RMC Sport indique que Luis Campos aurait bien tenté sa chance avec Axel Disasi. Mais le Portugais a essuyé un nouvel échec. Il n’aurait cependant pas renoncé pour le joueur de 25 ans. Néanmoins, la lutte promet d’être rude.

La Premier League est à l’affût