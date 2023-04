Mercato made in France au PSG, quel serait le meilleur transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison décevante, le PSG espère bien frapper fort lors du prochain mercato en recrutant les meilleurs joueurs possibles pour épauler Kylian Mbappé. Dans cette optique, Luis Campos s'intéresserait à plusieurs français. Mais lequel d'entre eux doit être la priorité ?

Cette fois-ci, Luis Campos n'aura plus le choix. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Portugais va être conservé au PSG, mais son recrutement estival serait scruté de près et les erreurs de deux précédents mercato ne seront plus acceptées. L'idée sera d'épauler au mieux Kylian Mbappé qui attend toujours que le projet qui lui a été vendu pour prolonger soit mis en place. Dans cette optique, Luis Campos aurait décidé de miser sur un recrutement made in France.

Les Français de Bundesliga plaisent au PSG

En effet, ces dernières semaines, plusieurs joueurs français sont annoncés dans le viseur du PSG à l'image de l'ancien Titi Moussa Diaby qui brille au Bayer Leverkusen et que Luis Campos aimerait rapatrier. Un autre international français affole la Bundesliga et aurait tapé dans l'œil des Parisiens, à savoir Randal Kolo Muani dont l'association en équipe de France avec Kylian Mbappé doit donner des idées au staff du PSG. Enfin, le club de la capitale pourrait également regarder du côté du Borussia Mönchengladbach où Marcus Thuram, qui va partir libre, et Manu Koné réalisent eux aussi une belle saison.

Ceux de Ligue 1 aussi !

Mais il n'y a pas que du côté de l'Allemagne que le PSG pourrait aller chercher des talents français. En effet, certains d'entre eux brillent en Ligue 1 et ne laissent pas insensible Luis Campos. C'est le cas des deux joueurs de l'OGC Nice Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram, que Christophe Galtier connaît très bien pour les avoir eu sous ses ordres la saison dernière. Mais rien ne dit que le technicien français sera là pour mener à bien ce projet sur le banc du PSG.



