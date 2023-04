Un projet fou est proposé au PSG sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture d'un mercato qui s'annonce crucial pour le PSG, Luis Campos semble avoir l'intention de se tourner vers un recrutement made in France. Une idée qui semble séduire Jérôme Rothen, qui propose même que le club de la capitale aille encore plus loin en ne misant que sur des joueurs de Ligue 1. Et il donne plusieurs noms.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato afin de compenser une saison qui s'annonce décevante bien que le titre en Ligue 1 semble désormais en bonne voie. Comme révélé par le10sport.com, le recrutement parisien serait une nouvelle fois géré par Luis Campos, qui n'aura toutefois plus le droit à l'erreur après deux mercatos ratés. Ainsi, plusieurs pistes circulent déjà et le mercato pourrait bien prendre des accents français. Un projet qui plaît à Jérôme Rothen, mais l'ancien joueur du PSG veut pousser le projet encore plus loin en ne recrutant que des joueurs de Ligue 1.

Mercato : La recrue parfaite du PSG est connue https://t.co/cMFkpf7E2w pic.twitter.com/SP3eZqejpe — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Rothen réclame un mercato 100% Ligue 1 pour le PSG

Ainsi, au micro de RMC, Jérôme Rothen donne une liste de joueurs qu'il verrait bien à Paris : « À Toulouse, Branco van den Boomen. Vu le pied qu’il a, je me dis qu’il ne serait pas ridicule. A Nantes, je peux aussi prendre l’exemple de Ludovic Blas. A Lille, je n’invente rien mais il y a Jonathan David. Il a beaucoup de qualités et ce serait intéressant de faire venir un vrai buteur aux côtés de Kylian Mbappé. A Nice, on peut aussi parler de Khephren Thuram ».

Blas, Thuram, Openda, David... Les idées de Rothen pour le mercato