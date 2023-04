Un joueur clashe Galtier, le PSG va le snober sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les tensions seraient encore vives entre Christophe Galtier et Jean-Clair Todibo, le nom du défenseur niçois a circulé du côté du PSG ces derniers jours. Néanmoins, selon les informations de Jérôme Rothen, l'ancien joueur du FC Barcelone ne serait absolument pas dans le viseur du club de la capitale.

Bien que la saison ne soit pas encore terminé, le bilan s'annonce d'ores et déjà décevant avec les éliminations précoces en Ligue des champions et en Coupe de France. Par conséquent, Luis Campos, maintenu dans ses fonctions malgré le bilan de ses deux premiers mercatos, comme révélé par le10sport.com, est déjà actif en coulisses afin de préparer au mieux le recrutement estival. Dans cette optique, le Portugais aurait opté pour un mercato aux accents français. Et le nom de Jean-Clair Todibo a été évoqué ces dernières heures.

Todibo n'est pas dans le viseur du PSG

Invité à commenter cette information, Jérôme Rothen est toutefois catégorique à ce sujet. « Le PSG n'est pas intéressé par Todibo », lâche l'ancien numéro 25 du PSG au micro de RMC . « Arrêtez de parler de Todibo et ou de l'imaginer au PSG, ils ne sont pas intéressés », ajoute Jérôme Rothen, visiblement très sûr de lui concernant ce dossier.

Une bonne nouvelle pour Galtier ?