Après Mbappé, ces Français qui pourraient bientôt valoir 100 M€

Il est le joueur français le plus cher de l'histoire avec une clause libératoire astronomique de 180 millions d'euros, Kylian Mbappé a vu sa valeur marchande depuis son arrivée au Paris Saint Germain en 2017 passant de 39 millions d'euros à 90 millions d'euros. Désormais d'autres joueurs pourraient suivre le même chemin que le capitaine tricolore, en voyant leur clause grimper durant les prochaines semaines. On peut citer Ibrahim Konté, Dayot Upamecano, Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby.

La valeur marchande d'un joueur reflète sa forme actuelle avec son équipe. Plus le joueur est bon sur le terrain, plus sa valeur marchande est à la hausse. L'intérêt des clubs est aussi un détail de taille, puisque qui dit intérêt dit aussi négociations. Nombreux joueurs de l'équipe de France ont vu leur clause grimper ces derniers temps, ceci est dû à leur performance avec leurs clubs respectifs mais aussi avec l'EdF.

Ibrahim Konaté

Le défenseur de Liverpool et de l'équipe de France est actuellement dans une bonne période. Depuis son retour de la trêve internationale, Konaté enchaîne les matchs et les belles performances avec les Reds. Titularisé face à Chelsea et face à Arsenal, le Français a écopé de la note de 7.5 pour le premier match cité et de 7.1 pour le second cité. En compagnie de Virgil Van Dijk, le joueur est aligné en défense centrale comme en équipe de France. Sa valeur marchande est estimée à 35 millions d'euros, on est loin de la barre des 100 millions mais cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps quand on voit les matchs que réalisent l'international français avec Liverpool mais aussi avec les Bleus.

Dayot Upamecano

Comme son compère en équipe de France Ibrahim Konaté, Dayot Upamecano est en train de réaliser une belle saison avec le Bayern Munich. Celui qui est devenu un taulier de la défense munichoise pourrait bien voir sa valeur marchande vite grimper. Aujourd'hui elle est estimée à 60 millions d'euros, celle-ci devrait augmenter en vue du prochain mercato estival.

Kolo Muani

S'il ya un joueur qui pourrait voir sa valeur sur le marché des transferts augmenter lors du prochain mercato c'est bien Kolo Muani. L'attaquant de Francfort séduit toute l'Europe, il est actuellement l'un des attaquants les plus convoités. Jeune, dynamique et collectif, Kolo Muani attise les convoitises depuis quelques semaines. On ne sera pas surpris s'il est l'un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato. Sa valeur marchande est estimée à 65 millions d'euros. Selon les dernières rumeurs, le Bayern s'est positionné dans le dossier en compagnie du Paris Saint Germain. L'Eintracht Francfort demanderait pas moins de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur.

Aurélien Tchouaméni

Depuis son arrivée au Real Madrid, la valeur marchande d'Aurélien Tchouaméni est en constante progression. Transféré depuis l'AS Monaco l'été dernier pour 80 millions d'euros, la valeur du joueur sur le marché des transferts a désormais atteint la barre des 90 millions d'euros. Ses débuts au Real Madrid ne sont pas aussi réussis que ça, on parle déjà d'un départ du Français vers d'autres cieux, Liverpool serait en pole position pour s'attacher ses services. Le Real Madrid n'accepterait aucune offre formulée en dessous des 70 millions d'euros.

Moussa Diaby

Acheté par le Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros depuis le Paris Saint Germain en 2019, Moussa Diaby a progressé depuis son arrivée en Bundesliga. Cette saison Diaby est l'une des révélations du championnat allemand. En 15 rencontres disputées, le Français a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives. Désormais sa valeur marchande est de 50 millions d'euros, Moussa Diaby serait courtisé par plusieurs clubs de Premier League de Serie A. Lui aussi, devrait être l'un des joueurs les plus disputés lors du prochain mercato.