L’OM est menacé pour son mercato

Alors que l’OM a fait venir Vitinha pour 32M€, le club olympien aurait déjà un œil sur un autre attaquant pour cet été. Pablo Longoria a ciblé Folarin Balogun, lui qui a déjà inscrit 18 buts en Ligue 1. Mais le RB Leipzig, qui cherche à remplacer Christopher Nkunku, est aussi intéressé.

L’hiver dernier, l’OM a renforcé son attaque sur le mercato. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi mais surtout Vitinha sont arrivés. Pablo Longoria n’a pas hésité à lâcher un chèque de 32M€ pour s’offrir l’attaquant portugais de 23 ans, auteur d’un gros début de saison avec Braga. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter là, un autre attaquant est déjà pisté pour le mercato estival qui approche à grands pas.

En effet, l’OM aurait coché le nom de Folarin Balogun. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, l’international espoir anglais a déjà inscrit 18 buts en championnat. Et Balogun n’exclut pas de poursuivre l’aventure en Ligue 1. « Contractuellement, je dois retourner à Arsenal. Parce que le prêt n'était que d'un an, c'est ce qui a toujours été convenu. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à l'avenir. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le football, beaucoup de choses peuvent changer, et cela dépend juste des conversations que nous aurons le club et moi cet été, nous verrons ce qui se passera. Si je peux imaginer mon futur en France ? Oui, je ne ferme aucune porte. Bien évidemment, j'ai une bonne année ici et beaucoup de gens pensent qu'il serait logique pour moi de revenir ici », expliquait récemment Folarin Balogun.

News #Balogun: The 21 y/o is on the shortlist of Leipzig confirmed! In order to replace Nkunku. RB has inquired about him. The striker from from Stade Reims will be cheaper than J. David. Therefore very interesting for Leipzig. Many clubs are in! @philipphinze24 @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸 pic.twitter.com/A08StFZfR7