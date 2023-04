Transfert bouclé, il fait un énorme cadeau à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui retraité des terrains, Samir Nasri s'est longuement confié sur sa carrière ce lundi soir. L'ancien international français est, notamment, revenu sur son passage à l'OM et sur son départ à Arsenal. Le joueur a avoué qu'il avait prolongé son contrat avec son club formateur pour lui permettre de renflouer ses caisses.

Surnommé « le petit prince de Marseille », Samir Nasri est, toujours, resté attaché à l'OM, même au moment de son départ à Arsenal en 2008. Comme l'a annoncé l'ancien international français à Zack Nani, il avait pris la décision de prolonger son contrat avant son départ pour permettre à son club formateur de récolter une indemnité de transfert.

« J'étais obligé de prolonger et de faire gagner une indemnité à mon club »

« Quand j'ai signé à Arsenal, je pouvais y signer libre. Mais c'était impossible pour moi. Marseille c'est ma ville, c'est mon club, j'ai été formé là-bas, je ne pouvais pas partir comme ça pour O€ et dire "Ciao, je me suis servi de vous". C'était impossible. J'étais obligé de prolonger et de faire gagner une indemnité à mon club » a-t-il déclaré.

L'OM touchera un joli pactole

Une manœuvre payante puisque Nasri avait rejoint Arsenal contre un chèque de 16M€. Un joli pactole pour l'OM, qui peut remercier Samir Nasri pour sa fidélité.