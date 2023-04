«C'est pas possible», le PSG recalé par un ancien de l'OM

Thibault Morlain

Arrivé à Arsenal en 2008, Samir Nasri a réalisé des prouesses en Premier League. Des performances qui ont alors attiré du beau monde. Ainsi, en 2011, le Français a rejoint Manchester City, mais d'autres options s'offraient alors à lui. L'ex de l'OM aurait notamment pu faire son retour en Ligue 1... au PSG. Nasri a d'ailleurs raconté cet intérêt de Leonardo à l'époque.

Désormais, on connait la rivalité entre le PSG et l'OM. Alors que les deux clubs sont les meilleurs ennemis de Ligue 1, cela n'a pas empêché certains joueurs de passer d'un camp à un autre. En revanche, la loyauté de certains a fait capoter des opérations. Ça a été le cas avec Samir Nasri. En 2011, alors que le Français se trouve à Arsenal et sera à transféré à Manchester City cet été, le PSG via Leonardo se positionne pour tenter de le recruter. Mais pour Nasri, il était tout simplement impossible de rejoindre la capitale française.

Direction Manchester City pour Nasri

Ce lundi, Samir Nasri était présent sur l'émission Twitch , Zack en Roue Libre , avec Zack Nani. Il a notamment été question de son contrat à Manchester City. Alors que l'ex-joueur d'Arsenal a raconté les difficultés pour quitter les Gunners et l'intérêt de Manchester United et Sir Alex Ferguson, Samir Nasri a également dévoilé que d'autres équipes s'intéressaient alors à lui. On y retrouvait alors notamment le PSG.

« Leonardo m'a dit que c'était moi qu'il voulait »