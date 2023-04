L’enfant du pays fait une déclaration hallucinante, l’OM va adorer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quelques mois après le départ gratuit de Boubacar Kamara, les supporters de l’OM l’ont encore en travers de la gorge. Samir Nasri était dans la même situation à l’époque mais il avait préféré prolonger pour offrir une indemnité à son club formateur. L’ancien joueur d’Arsenal est revenu sur ce geste qui avait plu aux fans de l’OM.

A l’été 2022, tous les supporters de l’OM ont été attristés de voir Boubacar Kamara partir gratuitement. Depuis Samir Nasri, l’international français est sûrement le joueur le plus talentueux qui est sorti du centre de formation et l’OM n’a même pas pu récupérer le moindre sou dans cette opération. A l’époque, Samir Nasri était dans la même situation mais il n’a pas agi de la même manière.

«J'étais obligé de prolonger et de faire gagner une indemnité au club»

Courtisé avec insistance par Arsenal, Nasri aurait pu filer du côté de Londres en 2007 mais il a préféré prolonger son contrat avec son club formateur. Une aubaine pour l’OM qui a pu en tirer 16,8M€. « J'étais redevable envers l'OM. Je pouvais signer à Arsenal libre, mais c'était impossible pour moi. C'est ma ville, mon club, j'ai été formé là-bas, je ne pouvais pas partir pour 0€ et dire ‘Ciao, je me suis servi’. C'était impossible, j'étais obligé de prolonger et de faire gagner une indemnité au club », a expliqué Samir Nasri dans l’émission de Zack Nani.

L’OM sourit enfin, une excellente nouvelle tombe avant le mercato https://t.co/JEOGNJa9gU pic.twitter.com/x4oOgUlvVF — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Nasri avait conseillé Kamara