L’OM sourit enfin, une excellente nouvelle tombe avant le mercato

Alors que l’OM traverse une période plus compliquée au niveau des résultats, les supporters vont retrouver le sourire en voyant la vidéo publiée par Amine Harit. L’international marocain, absent de longue date, a posté un court extrait de lui retouchant le ballon, cinq mois après sa grave blessure.

Dans une période difficile pour l’OM qui a laissé sa deuxième place au RC Lens, il n’y a pas beaucoup de motifs de satisfaction. Le club olympien est fébrile défensivement et devant, hormis Alexis Sanchez, plus grand monde ne parvient à faire la différence. Un coup de mou qui tombe au pire des moments puisque l’OM est lancé dans un sprint final pour la Ligue des Champions. Lens n’est pas loin mais Monaco, 4ème, non plus.

Amine Harit a retouché le ballon

Heureusement pour l’OM, il y a tout de même des bonnes nouvelles. La dernière concerne Amine Harit, blessé de très longue date. Touché gravement au genou en novembre dernier à Monaco, l’international marocain s’est rompu les ligaments croisés et a dû se faire opérer dans la foulée. L’image de son genou a choqué et l’OM a perdu très gros ce jour-là. Mais Amine Harit récupère très bien et lundi, il a posté une courte vidéo de lui en train de toucher le ballon.

Une bonne nouvelle pour Longoria

Une aubaine pour l’OM, surtout à quelques semaines du mercato estival. L’hiver dernier, Pablo Longoria a fait venir Azzedine Ounahi, un joueur qui était censé pallier l’absence d’Amine Harit. Mais pendant la dernière trêve internationale, Ounahi s’est lui aussi blessé et il va manquer toute la fin de saison. Même si Amine Harit ne devrait pas jouer d’ici la saison prochaine, cette vidéo donnera du baume aux cœurs des supporters de l’OM, pas vraiment conquis par la qualité de jeu et les résultats ces derniers temps.