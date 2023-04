Il jubile après avoir écœuré la star de l’OM

Arnaud De Kanel

La rencontre entre Lorient et l'OM a été marquée par un très gros manque d'occasion. L'attaque marseillaise n'a pas été en capacité de faire la différence, à l'image d'Alexis Sanchez. L'attaquant chilien a été muselé par Bamo Meïté. Ce dernier n'a pas caché sa joie.

Après plus de 90 minutes d'ennui, l'OM a de nouveau laissé filer des points précieux. Au Moustoir, les hommes d'Igor Tudor n'ont pas su faire la différence pour forcer la décision et faire plier la défense lorientaise. Symbole fort de la solidité défensive des Bretons, Bamo Meïté qui a muselé la star de l'OM, Alexis Sanchez. L'Ivoirien de 21 ans est fier de ses partenaires.

«On a fait déjouer les Marseillais»

« On savait que ça n’allait pas être évident avec un nouveau système. Ça a bien marché dans le pressing. On a fait déjouer les Marseillais. Ça s’est bien passé, car on ne prend pas de buts », s'est réjoui le défenseur lorientais au micro de Prime Vidéo . Bamo Meïté aura fait vivre une soirée compliquée à Alexis Sanchez.

«Il y avait la place pour plus»