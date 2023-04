Frustré, Guendouzi lâche tout sur l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par le match nul concédé par l’OM dimanche soir sur la pelouse du FC Lorient, Mattéo Guendouzi n’a pas dissimulé sa frustration à l’issue de la rencontre. Le milieu de terrain marseillais décrypte les difficultés de son équipe dans le jeu et ne perd malgré tout pas espoir pour le titre.

Avec les victoires du PSG et du RC Lens durant le week-end, l’OM était sous pression avant son déplacement sur la pelouse du FC Lorient dimanche soir, et les hommes d’Igor Tudor devaient gagner pour rester dans la course pour le titre. Mais finalement, le club phocéen a été tenu en échec par les Merlus au Moustoir (0-0) au terme d’un match nul frustrant et qui laissera des regrets amers à Mattéo Guendouzi.

« De la déception »

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, le milieu de terrain de l’OM a analysé en détails la prestation de son équipe : « Il y a de la déception, le match était à notre portée ce soir. On a manqué de réalisme dans la dernière passe, dans le dernier centre, dans le dernier geste. On a été costaud et solide défensivement mais voilà offensivement, il nous a manqué de choses, je pense notamment à la dernière passe, au dernier centre. On a eu des possessions très hautes, des possessions longues, on a eu des belles séquences. On a réussi à rentrer dans les 15-20-30 derniers mètres, il nous a manqué ce dernier centre. Plusieurs fois on aurait pu mieux faire », indique Guendouzi.

Guendouzi ne perd pas espoirs