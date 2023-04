L’OM pousse un coup de gueule hallucinant

Arnaud De Kanel

La belle série à l'extérieur a pris fin pour l'OM dimanche soir. Les hommes d'Igor Tudor ont été tenus en échec par Lorient (0-0) au terme d'un match assez pauvre en occasion. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pour les Marseillais mais les Merlus ont fermé le jeu, ce qui a déplu au coach croate.

L'OM cale en championnat. Les Phocéens ont essuyé un nouvel échec ce dimanche soir à Lorient en concédant le match nul alors que le course à la deuxième place bat son plein. Ce résultat fait très mal à l'OM qui voit Lens rendre ses distances au classement. Logiquement, la frustration est grande pour le club phocéen à l'image d'Igor Tudor. L'entraineur de l'OM est satisfait de la prestation de ses joueurs mais pas de celle des Merlus . Il en a d'ailleurs profité pour adresser un tacle au football français.

«On a appliqué sur le terrain ce qu'on avait travaillé»

« Je ne peux rien reprocher aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité, on était bien préparés, on a appliqué sur le terrain ce qu'on avait travaillé. C'est dans le dernier geste, la dernière passe, qu'on n'a pas été bons », a tout d'abord constaté Igor Tudor au micro de Prime Vidéo , avant de poursuivre.

«C'est typiquement une équipe française»