Arnaque sur le mercato, l’OM réplique

Florian Barré

Peu utilisé depuis son arrivée à l’OM l’hiver dernier, Vitinha pourrait avoir plus de temps de jeu dans les semaines à venir. En effet, alors qu’il peine à convaincre ses observateurs du fait de ses rares apparitions, l’ancien attaquant de Braga pourrait davantage être aligné au côté d’Alexis Sanchez comme l'a expliqué Igor Tudor.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM n’a pas hésité à dépenser pas moins de 32M€ pour le recrutement de Vitinha, son record historique sur le marché des transferts. Sauf que le buteur portugais peine encore à s’imposer dans le onze d’Igor Tudor à l’OM, ce qui préoccupe sérieusement les observateurs.

« Ils ont chopé une banane »

Daniel Riolo s’était d’ailleurs lâché au micro de RMC au sujet de Vitinha : « Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de gens te disent quelque chose… Je me suis renseigné. Je trouve que c’est étonnant. Un mec à 32M€ c’est 15-20 buts par saison. S’il n’arrive pas à ça, on pourra parler de banane. Peut-être que le jugement est sévère mais c’est par rapport au prix qu’il a coûté » .

Tudor rassure pour Vitinha