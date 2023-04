OM : Le coupable du fiasco est désigné

Arnaud De Kanel

Tenu en échec face à Montpellier vendredi, l'OM continue sa mauvaise série à domicile. Il y a trois semaines, les hommes d'Igor Tudor s'étaient fait rejoindre sur le fil par Strasbourg alors qu'ils avaient le match en main. Pour Marc Libbra, la faute revient au coach croate.

L'OM est en panne au Stade Vélodrome. En proie à de grosses difficultés dès qu'ils jouent devant leur public, les Olympiens ont essuyé une nouvelle déconvenue en concédant le match nul face à Montpellier vendredi. La dernière fois qu'ils étaient sorti sur leur pelouse, c'était contre Strasbourg et une fois encore, les hommes d'Igor Tudor avaient lâché des points. Ce jour-là, l'OM avait été rejoint en toute fin de rencontre alors qu'il y avait 2-0. La sortie d'Alexis Sanchez, à son aise pendant la rencontre, avait surpris. D'après Marc Libbra, c'est ce choix tactique opéré par l'entraineur croate qui a coûté la victoire aux Olympiens face à de modestes strasbourgeois, alors relégables. Un fiasco sur toute la ligne.

«Le match contre Strasbourg est pour Tudor»

« Je suis persuadé qu’Igor Tudor a fait des erreurs. Le match contre Strasbourg (2-2) est pour lui. On ne sort pas (Alexis) Sanchez qui fait les efforts. Contre Montpellier, on ne met pas Vitinha devant avec Sanchez derrière. Quand l’OM a quelque chose qui fonctionne avec un Sanchez qui est le premier défenseur, qui va presser et foutre le bordel tout le temps, tu ne changes pas. Alexis est allé jouer avec le Chili. Il est en pleine bourre, met des buts. Et il se retrouve derrière l’attaquant. Il continue à courir partout », a lâché Marc Libbra dans un entretien paru dans les colonnes de La Provence ce mardi.

«On n’est plus en début de saison, on ne fait plus d’essai»