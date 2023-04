Une star sur le départ, l’OM ne veut pas céder

Arnaud De Kanel

Arrivé en rockstar en aout dernier, Alexis Sanchez réalise une saison pleine avec l'OM. Bien qu'il soit épanoui dans sa nouvelle aventure, le Chilien a récemment mis en garde son club concernant son avenir. Il veut prolonger à condition que l'OM recrute bien pour être compétitif en Ligue des champions. Mais pour Florent Germain, le club phocéen ne se pliera pas obligatoirement à ses demandes.

Alexis Sanchez porte l'OM cette saison. L'attaquant chilien en est à 12 réalisations en 25 matchs de Ligue 1. Devenu indispensable aux yeux d'Igor Tudor, il n'a toujours pas réglé sa situation contractuelle. Sanchez veut prolonger mais attend des garanties dans le recrutement de son club. Mais alors, l'OM va-t-il se mettre en danger pour convaincre sa star de rester ? Pour Florent Germain, la réponse est non !

Inquiétude à l’OM, une bonne nouvelle tombe https://t.co/0PEAcQyofv pic.twitter.com/k7acNPrNN2 — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

«Il veut un OM ambitieux»

Alexis Sanchez avait donné le ton en conférence de presse quant à ses conditions pour rester à l'OM. Dans l'After Foot , Florent Germain a confirmé les demandes de la star chilienne. « Il a signé un an, mais une deuxième année a été négociée et le deal c’est on se voit en fin de saison pour voir si on fait cette deuxième année ou pas. Financièrement, il n’y aura pas de vraie négo. Il gardera le même salaire à quelques dizaines de milliers d’euros près. Il est à 3M nets par an, un peu plus. La question est plus sportive. Il veut un OM ambitieux, il veut gagner, il n’a pas aimé que l’OM ait fini dernier de sa poule en Ligue des Champions », révèle le journaliste pour RMC Sport . Pour autant, l'OM ne compte pas céder.

«Ils ne vont pas mettre le club en danger »