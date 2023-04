Le PSG dit non à un rêve du Qatar, le Real Madrid s’en mêle

Thomas Bourseau

Bien que les propriétaires qataris du PSG soient intéressés depuis un bon moment par le profil de Mohamed Salah, le Paris Saint-Germain ne devrait pas accueillir la star de Liverpool qui devrait plutôt prendre la route de l’Espagne et potentiellement du Real Madrid.

Cela fait quelque temps que le nom de Mohamed Salah est lié au PSG. D’ailleurs, comme The Transfer Window Podcast le révélait il y a de cela près de deux ans dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé qui était déjà annoncé du côté du Real Madrid, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain semblaient voir en Mohamed Salah un immense complément sportif et marketing pour le PSG.

Rêve de longue date du Qatar, Salah ne devrait pas débarquer au PSG

D’ailleurs, Téléfoot et Le Parisien confirmaient en 2021 la présence du PSG dans le feuilleton Mohamed Salah qui a, l’été dernier, prolongé son contrat à Liverpool jusqu’en juin 2025. À présent, le profil de Salah semble être d’un intérêt différent pour le PSG et interviendrait dans la succession de Lionel Messi dont le contrat expirera le 30 juin prochain. Foot Mercato expliquait dernièrement Salah serait prêt à tirer sa révérence à Liverpool en fin de saison pour se lancer un challenge à l’étranger et plus précisément en Espagne.

Messi - PSG : La réunion secrète qui va rendre fou le Qatar https://t.co/iWRqrV3YvN pic.twitter.com/yQoN7OOhy7 — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Le PSG jetterait l’éponge, le Real Madrid reprendrait le flambeau pour Salah