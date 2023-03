Mbappé l’attend, le PSG prépare un transfert de folie

La rédaction

Révélation de la saison du côté de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani suscite naturellement les convoitises de plusieurs cadors européens, dont celles du PSG. Un intérêt renforcé par l’excellente entente entre l’ancien joueur du FC Nantes et Kylian Mbappé, poussant le club de la capitale à faire le maximum dans ce dossier délicat.

Désireux de bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes avec l’espoir de renforcer comme il se doit l’effectif de Christophe Galtier, bien parti pour rester en poste comme vous l’a révélé le10sport.com. Le nom de Randal Kolo Muani est notamment évoqué, l’attaquant de l’Eintracht Francfort étant en grande réussite et entretenant une excellente relation avec Kylian Mbappé. Deux éléments qui incitent le PSG à faire le forcing dans le dossier.

Le PSG est le plus intéressé

Comme l’explique 90Min , le PSG est bel et bien positionné sur Randal Kolo Muani et apparaît même comme le club le plus intéressé, alors que le Napoli, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester United sont également à l’affût.

Officiellement, l'Eintracht n’est pas vendeur