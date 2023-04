L’OM met un joueur à la porte, il vit déjà un nouveau calvaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Remplaçant à l’OM et très peu utilisé par Igor Tudor, Bamba Dieng a décidé de quitter le club olympien cet hiver. L’international sénégalais s’est engagé à Lorient où il vit des débuts compliqués. Jugé « décevant », Dieng n’est pas encore indiscutable dans sa nouvelle équipe.

Lors du mercato hivernal, l’OM a fait venir Vitinha pour un montant record de 32M€. Mais pour se permettre ce gros transfert, le club olympien a d’abord vendu Bamba Dieng, parti à Lorient pour retrouver du temps. Un départ qui, pour le moment, ne porte pas vraiment ses fruits.

«C'est assez décevant pour le moment»

Buteur seulement à deux reprises, l’ancien attaquant de l’OM est loin d’être indiscutable avec les Merlus. « C'est assez compliqué notamment dans le jeu et au niveau du déchet devant le but. Il joue buteur alors qu'il a peut-être plus les qualités d'un ailier. Il n'a marqué que 2 buts, dont un sur penalty. C'est assez décevant pour le moment », explique Antoine Gégat, journaliste Ouest France , pour Le Phocéen .

«Pas envie de m’en aller» : il scelle son avenir à l’OM ! https://t.co/y5mLt7pOjM pic.twitter.com/9XXtgP6pLs — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Dieng vit des débuts compliqués