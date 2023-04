Le PSG court à la catastrophe, l’annonce étonnante de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance, le PSG traverse une période de crise avec deux défaites consécutives à domicile. L’OM est troisième et pourrait avoir un coup à jouer mais Pablo Longoria préfère temporiser, expliquant que le club olympien se focalise avant tout sur le podium.

Et si l’OM venait titiller le PSG jusqu’à la fin de saison ? Comme le RC Lens, Marseille n’est qu’à six points du leader parisien qui va se déplacer sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir, un choc qui n’a rien d’une formalité pour le PSG, battu deux fois de suite en championnat. Et après Nice, ce sera Lens qui jouera contre Paris, un autre choc qui a des allures de match pour le titre. L’OM pourrait bien en profiter.

Pablo Longoria se concentre sur le podium

Mais vu les difficultés à domicile du club olympien, Pablo Longoria ne veut pas s’enflammer. Le président de l’OM le répète, l’objectif est de terminer sur le podium. « Ce qui prédomine, chez moi, c'est une concentration absolue pour accomplir notre objectif, qui est de terminer sur le podium », a déclaré Longoria dans un entretien accordé au journal Le Figaro . Cela démarre par une victoire ce dimanche sur la pelouse de Lorient.

«On doit se concentrer sur nous-mêmes»