Une star de l'OM en surpoids, elle se fait attaquer

Aujourd'hui, Dimitri Payet ne joue plus beaucoup à l'OM. Alors qu'Igor Tudor préfère s'en passer, il a notamment été expliqué que cela était à cause de la condition physique du numéro 10 phocéen. De quoi d'ailleurs valoir à Payet de nombreuses critiques de la part des supporters de l'OM et voilà que le Réunionnais a encore pris un tacle à ce sujet.

Les temps sont durs actuellement à l'OM pour Dimitri Payet. Relégué sur le banc des remplaçants, le Réunionnais doit prendre son mal en patience avec Igor Tudor qui lui a fait quelques reproches. En début de saison, la condition physique de Payet faisait débat. Qu'en est-il aujourd'hui ? Cela lui vaut certains tacles.

« Ça me rend ouf de voir des gars qui ont du bide »

Et c'est l'humoriste Baptiste Lecaplain qui s'en est pris à Dimitri Payet pour son poids. Prenant également l'exemple de Wahbi Khazri, il a lâché pour RMC : « Ça me rend ouf de voir des gars qui ont du bide. Wahbi Khazri, je l’ai vu une ou deux fois en serviette, mais mec, le talent qu’il a, c’est un joueur génialissime. Il était super fort. Ouais, mais il va manger ses petites crêpes au chocolat. C’est dommage ».

« Payet, son armoire à trophées, il n’y a que des Pringles dedans »