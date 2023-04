Incompréhension totale à l’OM, une star enrage

Arnaud De Kanel

Une nouvelle fois, l'OM n'est pas parvenu à s'imposer au Stade Vélodrome. Les joueurs d'Igor Tudor n'y arrivent plus dans leur volcan et ils ont concédé le match nul face à Montpellier en ouverture de la 29ème journée de Ligue 1. Il faut dire que les Marseillais n'ont pas forcément eu le temps de bien se préparer.

En concédant le match nul face à Montpellier, l'OM a réalisé une très mauvaise opération. Les Olympiens avaient l'occasion de mettre la pression sur le RC Lens et l'AS Monaco en ouvrant le bal mais c'est raté. La programmation de ce match pose question car des internationaux comme Chancel Mbemba ont joué mardi avec leur sélection. Dimitri Payet regrette ce calendrier même s'il ne veut pas se cacher derrière pour justifier ce nouveau mauvais résultat au Vélodrome.

«Ce n'était pas la préparation optimale»

« Forcément déçu, ce n'est pas le résultat qu'on espérait. On connaissait l'importance de ce match, surtout qu'on jouait avant les autres. La déception est grande. On s'était dit à la MT qu'il nous manquait un peu de rythme et de jus. Sans trouver d'excuses, on n'a pas eu d'autre choix que de préparer ce match dans l'urgence, avec des joueurs arrivés avant-hier soir, certains ont joué d'autres non. Ce n'était pas la préparation optimale », a lâché Dimitri Payet en zone mixte après la rencontre.

«Cela fait deux fois qu'après les trêves, on joue le vendredi»