OM : Guendouzi écarté, cette figure du PSG pousse un coup de gueule

Absent de la dernière liste de Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0), Matteo Guendouzi vit une période très difficile, puisqu’en parallèle, il n’est plus un joueur indéboulonnable du 11 d’Igor Tudor à l’OM. S’il est l’un des joueurs qui a le plus joué dans la cité phocéenne en première partie de saison, le milieu français ne bénéficie plus d’autant de temps de jeu. Ce que ne comprend pas Jérôme Rothen.

Avant OM-Montpellier ce vendredi soir, Matteo Guendouzi a disputé 45 minutes ou moins sur six des onze derniers matchs. Alors qu'il a souvent placé son joueur en soutien des attaquants, Igor Tudor a affirmé en conférence de presse ce vendredi qu’il considérait Guendouzi comme un milieu de terrain défensif. Ce qui a eu le don d’agacer Jérôme Rothen.

Rothen s’impatiente, « c’est incompréhensible »

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a affiché son mécontentement quant au manque de considération que peut donner Tudor à Guendouzi depuis quelque temps : « S’il mériterait de jouer plus ? Oui oui, largement ! C’est un peu incompréhensible de la part de Tudor ce qu’il se passe pour Guendouzi, parce que Guendouzi a beaucoup joué. C’est l'un des joueurs qui a le plus joué sur la première partie de saison, en plus pas forcément à son poste. Et là Tudor se contredit. Je suis désolé, mais dans sa conférence de presse d’aujourd’hui (vendredi), quand il dit « Matteo Guendouzi », il le présente comme un milieu défensif. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi tu le fais jouer plus haut dans ce cas-là ? Tu vas le juger sur un poste qui n’est pas le sien ».

« Tu ne deviens pas international par hasard »