Révolution à l’OM, Guendouzi balance

Alors que Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM l’été dernier, Igor Tudor est arrivé du Hellas Vérone pour le remplacer. Le technicien croate a directement imposé ses idées qui sont tout le contraire du style prôné par l'Argentin. Matteo Guendouzi est revenu sur ce gros changement.

C’est un nouvel OM que l’on voit cette saison. Après un an et demi au club, Jorge Sampaoli a décidé de plier bagages, mécontent du début de mercato réalisé par Pablo Longoria. Igor Tudor l’a remplacé et a rapidement imposé son style à l’opposé du football prôné par Jorge Sampaoli.

L’OM a beaucoup changé

L’an dernier, l’OM basait son jeu sur la possession et les longues séquences. Cette saison, Igor Tudor veut que son équipe attaque vite mais surtout presse beaucoup. Dimitri Payet, qui a perdu sa place de titulaire, peut témoigner de la différence de style.

«C'est totalement différent de Sampaoli»